Политика фото + видео СМИ об обмене пленными: Киеву отдали 81 человека, ОРДЛО - 139

2019-12-29 14:30 792

 

Украина и сепаратисты "ЛДНР" обменялись пленными. с обеих сторон были люди, отказавшиеся возвращаться. Также стала известна формула обмена.

На Донбассе в воскресенье, 29 декабря, завершился обмен пленными. Украинской стороне передали 81 человека, в "ЛДНР" отправились" 139 человек. Об этом сообщает канал 112, ссылаясь на источник, участвующий в обмене удерживаемыми.

"139 на 81 - это окончательные цифры. Обмен закончен", - сказал источник издания.

Тем временем РомСМИ сообщают, что двое лиц, которые удерживались в "ДНР", отказались от обмена с Украиной.

По данным Радио Свобода, среди тех, кого Украина отдает, также есть отказ: по крайней мере одна пожилая женщина отказалась от обмена и вернулась обратно на подконтрольную Украине территорию. Также появилось видео, на котором еще один мужчина рассказал, что пожелал остаться на подконтрольной Киеву территории.

Тем временем, УП со ссылкой на источник сообщает, что к сепаратистам отказались возвращаться 22 человека, которые были переданы Украиной.

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