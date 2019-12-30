Политика Обмен пленными: стало известно, сколько человек отказались возвращаться на Донбасс

2019-12-30 08:39 162

В рамках обмена пленными в ОРДЛО отказались возвращаться 17 человек, еще 30 не захотели участвовать в обмене. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Валерия Лутковская в аэропорту Борисполь, передает УНИАН.

"Некоторые из них, они были в этом согласованном списке, освобождаются в феврале, некоторые станут свободным в марте. Они хотят быть в Украине, их срок наказания уже истек. Некоторые из них вернутся за решетку, это их выбор", - сказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, около 50 человек останутся за решеткой.