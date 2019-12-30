Спорт Клопп сильно злится, когда Ливерпуль заочно называют чемпионом

2019-12-31 11:12 72

Глава тренерского мостика Ливерпуля Юрген Клопп высказался об успехах своей команды в чемпионате Англии, где "красные" лидируют, опережая ближайшего преследователя на 13 очков.

Несмотря на отрыв, Клопп не спешит праздновать и делать выводы.

"Мы на полпути, впереди еще 19 матчей. Мотивация у всех высокая. Мы будем играть с теми, кто бьется за выживание и борется за выход в еврокубки, и мы должны быть к этому готовы.

Кто считает очки в декабре? Мы только построили фундамент и будем строить дальше, вот и все", - цитирует Клоппа Goal.com.

 

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