Политика Стало известно, когда Помпео приедет в Киев

2020-01-01 18:30 132

Государственный секретарь США Майк Помпео приедет в Киев 3 января 2020 года.

«Государственный секретарь США Майк Помпео совершит путешествие в Киев (Украина), Минск (Беларусь), Нур-Султан (Казахстан), Ташкент (Узбекистан) и Никосию (Кипр) 3-7 января. Секретарь Помпео поедет в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайкоы и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.Госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков в Михайловском, чтобы почтить тех, кто погиб на Донбассе, и встретится с лидерами религиозных общин, гражданского общества и бизнеса, чтобы обсудить вопросы прав человека, инвестиционный климат и программу реформ властей», - сказано в сообщении Госдепа США и посольства Соединенных Штатов в Киеве.

После Киева Помпео посетит еще четыре столицы.

Ранее у Зеленского подтвердили визит Помпео в Украине.