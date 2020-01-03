Политика Ляшко узнал, сколько лет тюрьмы ему «светит» за драку с Герусом

2020-01-04 10:00 156

Бориспольская прокуратура завершила досудебное расследование по факту нападения бывшего народного депутата Олега Ляшко на представителя фракции «Слуга народа» Андрея Геруса и объявила срок возможного тюремного заключения.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что доказательств, которые были собраны в ходе следствия, достаточно для обвинительного акта против Олега Ляшко.

«В случае доказательства вины в суде ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы», — заявили в прокуратуре.

Следователи установили, что 18 ноября прошлого года в зале для официальных делегаций аэропорта Борисполь Ляшко и еще один фигурант дела нанесли телесные повреждения Герусу в связи с его госдеятельностью.

После инцидента было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении общественного или госдеятеля).