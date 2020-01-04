Спорт видео "Динамо" усилилось полузащитником российского клуба

2020-01-04 11:30 210

 

Киевское "Динамо" подписало контракт с нигерийским полузащитником Бенито.

Об этом сообщает Sport24.

Согласно информации источника, 21-летний хавбек подписал с киевлянами контракт сроком на 3,5 года - до конца сезона-2022/2023. "Динамо" футболист достался бесплатно, так как свой последний клуб, российский "Тамбов", он покинул на правах свободного агента в декабре.

 В текущем сезоне Бенито сыграл на клубном уровне 9 матчей, забил 1 мяч и получил 2 предупреждения. Также полузащитник выступал за молдавский "Саксан", "Луч" из Беларуси и узбекистанский "Локомотив". В составе молодежной сборной Нигерии футболист сыграл 2 матча.

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Спорт

видео "Динамо" усилилось полузащитником российского клуба 2020-01-04 11:30 210
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