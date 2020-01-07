Политика Ельченко официально вступил в должность посла Украины в США

2020-01-07 12:15 216

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу.

Официальная церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома. Ельченко отныне официально возглавляет украинское дипломатическое представительство в США.

"Представил мои полномочия от Зеленского Трампу сегодня. Для меня большая честь представлять Украину в США, где всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран", – написал Ельченко в Twitter.

Напомним, 19 декабря президент Владимир Зеленский уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.