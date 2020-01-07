Политика В Пентагоне заявили, что не станут реализовать угрозы Трампа Ирану

2020-01-07 15:14 123

США не будут нападать на иранские культурные объекты, вопреки угрозам Трампа. Об этом накануне вечером заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Мы будем следовать по законам военного конфликта", - сказал Эспер.

Об этом глава Пентагона сказал, комментируя высказывания Трампа о возможных ударах по культурным объектам Ирана: "Им (иранцам) разрешено убивать наших людей. Им разрешено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. А нам нельзя трогать их объекты культуры? Это так не работает", - сказал Трамп.

Ранее президент США угрожал нанести удары по 52 объектам Ирана в ответ на любое потенциальное нападение, которое может быть совершено после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

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