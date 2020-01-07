Спорт Ломаченко и Кличко оказались в десятке лучших боксеров десятилетия

2020-01-07 19:30 144

 

Ведущие украинские спортсмены Василий Ломаченко и Владимир Кличко вошли в рейтинг лучших десяти боксеров промежутке с 2010 по 2019 годы по рейтингу издания Miami Herald.

“2010-е подарили миру немало бойцов достойных Зала боксерской славы. Так, Владимир Кличко проиграл последние поединки Тайсону Фьюри и Джошуа. Но в течении десятилетия украинец провел 11 успешных защит, большинство из которых были обязательными. Царствования Кличко в супертяжелом весе уступает по продолжительности только эре Джо Луиса”, — так издание охарактеризовало заслуги Владимира Кличко.

Относительно Ломаченко, издание отметило любительские заслуги украинца, его две золотые медали Олимпийских игр, а также владение тремя поясами чемпиона мира.

Стоит отметить, что в рейтинг генерации “Miami Herald” также попали: Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд, Майки Гарсия, Геннадий Головкин, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Андре Уорд и Деонтей Уайлдер.

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