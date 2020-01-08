Мир СМИ Большинство пассажиров разбившегося рейса PS752 были гражданами Ирана

2020-01-08 09:43 153

Большинство пассажиров разбившегося рейса PS752 составляли иранцы. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на ЧС Ирана.

"Большинство пассажиров были иранцами, сообщил глава управления ЧС Ирана", - отмечает СМИ.

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Напомним, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. По разным данным, на борту находились от 167 до 180 человек. Официальная версия причин аварии - возгорание двигателя.

Иранские службы спасения нашли черный ящик украинского Boeing-737. Его уже передали правоохранительным органам страны для дальнейшего рассмотрения.

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