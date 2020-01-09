Политика Скандал в Великобритании: принц Гарри и Меган Маркл решили выйти из королевской семьи

2020-01-09 13:13 42

Королева Великобритании Елизавета II сильно огорчена планами внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от полномочий членов королевской семьи и стать финансово независимыми.

Как сообщает The Sun со ссылкой на источник, заявление пары не было согласована с кем-либо, что является нарушением протокола.

Отмечается, что Елизавета II глубоко опечалена, ее супруг принц Уэльский Чарльз и внук герцог Кембриджский Уильям в ярости.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. Герцог и герцогиня Сассекские отметили, что хотят создать собственную благотворительную организацию, а также планируют жить не только в Великобритании, но и в США.