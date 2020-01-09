Политика Трамп и Трюдо обсудили катастрофу самолета МАУ в Иране

2020-01-09 17:30 177

 

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили катастрофу украинского самолета в Иране. Об этом сообщает пресс-служба премьера Канады.

Как сообщается, Трамп и Трюдо также поговорили о ситуации в Ираке и последующих шагах в Иране.

"Президент Трамп выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Два лидера обсудили необходимость тщательного расследования, чтобы определить причину аварии", - говорится в заявлении.

Также лидеры США и Канады договорились поддерживать связь и продолжать работать вместе с другими членами международного сообщества для продвижения безопасности и стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что премьер Трюдо потребовал у Ирана подключить Канаду к расследованию крушения МАУ.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Иране отреагировали на призыв Трампа к миру

2020-01-09 19:30 96

СНБО: Есть три "закрытые" версии крушения самолета

2020-01-09 18:00 225

Авиакатастрофа в Иране: компания из США передала следователям данные о движении самолета

2020-01-09 18:00 192

Акции Boeing упали на фоне катастрофы украинского лайнера в Тегеране

2020-01-09 15:15 198

Еще новости в разделе "Политика"

Трамп и Трюдо обсудили катастрофу самолета МАУ в Иране

2020-01-09 17:30 177

Скандал в Великобритании: принц Гарри и Меган Маркл решили выйти из королевской семьи

2020-01-09 13:13 288

Иран нанес удары по базам США на основании 51 статьи Устава ООН, - дипломат

2020-01-09 11:16 288

видео У Трампа провели секретное заседание по крушению Boeing 737 в Тегеране - названы новые версии

2020-01-09 10:42 420
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Трамп и Трюдо обсудили катастрофу самолета МАУ в Иране 2020-01-09 17:30 177
Скандал в Великобритании: принц Гарри и Меган Маркл решили выйти из королевской семьи 2020-01-09 13:13 288
Иран нанес удары по базам США на основании 51 статьи Устава ООН, - дипломат 2020-01-09 11:16 288
видео У Трампа провели секретное заседание по крушению Boeing 737 в Тегеране - названы новые версии 2020-01-09 10:42 420

Лента

20:00 В Киеве подорожает проезд в маршрутках
19:30 В Иране отреагировали на призыв Трампа к миру
19:00 Международные резервы Украины достигли семилетнего максимума: впечатляющие цифры
18:00 СНБО: Есть три "закрытые" версии крушения самолета
18:00 Авиакатастрофа в Иране: компания из США передала следователям данные о движении самолета
17:30 Трамп и Трюдо обсудили катастрофу самолета МАУ в Иране
17:00 В Украине дали важное разъяснение насчет нового Трудового кодекса: подробности
16:30 Курс доллара продолжил резкий рост на межбанке
15:47 В Киеве на Троещине воры взорвали банкомат, но не смогли достать деньги
15:15 Акции Boeing упали на фоне катастрофы украинского лайнера в Тегеране