Политика Дональд Трамп анонсировал беспрецедентные санкции против Ирана

2020-01-10 14:45 138

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против Ирана уже усилили после ракетного удара по американским базам в Ираке.

"Это уже было сделано. Мы их усилили. Они были очень жесткими, но теперь они значительно усилены. Я только что согласовал это с Министерством финансов", - сказал он.

Трамп не стал рассказывать детали новых санкций, отметив, что соответствующее заявление в ближайшее время будет сделано в Министерстве финансов.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. По словам Трампа, американцы и иракцы при ударах не пострадали.

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