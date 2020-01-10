Политика видео Гибель рейса МАУ PS 752: момент вероятного попадания ракеты попал на видео

2020-01-10 19:29 147

В Сети обнародовано новое видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в украинский самолет Boeing 737-800, потерпевшего крушение в Тегеране 8 января.

Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале PS752. Выложивший видео пользователь отметил, что подлинность записи на данный момент не подтверждена. Также точно не известно, или на видео действительно зафиксирован самолет рейса PS752 Тегеран-Киев.

"Видеоматериал, который я получил от источника - в тот момент, когда ракета попала в рейс PS752. Я пока не могу проверить видео! Но, пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете что-нибудь. Я связался с человеком, который отправил это видео, чтобы узнать, могу ли я получить версию видео, в которой есть метаданные или, по крайней мере, показать ее в том же месте... PS752", - написал он.

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