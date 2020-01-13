Спорт Новым тренером Барселоны может стать покинувший Тоттенхэм Маурисио Почеттино

2020-01-13 14:13 195

Каталонская Барселона рассматривает бывшего наставника Тоттенхэма Маурисио Почеттино в качестве главного кандидата на пост наставника, после отказа Хави возглавить клуб.

Как сообщает RAC1, президент Барселоны Хосеп Бартомеу всерьез рассматривает кандидатуру аргентинца.

"Сине-гранатовые" также допускают варианты с Кике Сетьеном и Габи Милито. Кроме того, до лета команду может возглавить Хави Гарсия Пимьента, который возглавляет Барселону Б.

Напомним, Почеттино 19 ноября 2019 года покинул Тоттенхэм, который возглавлял с 2014 года.

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Спорт

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