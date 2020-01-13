Экономика В НБУ озвучили прогноз по курсу гривны на 2020 год

2020-01-13 17:00 102

 

Первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова допускает умеренные колебания курса национальной валюты в обе стороны в текущем году. Об этом она рассказала в интервью FinClub.

"В 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться", - заявила Рожкова.

Также она объяснила, что проиходило с украинской нацвалютой в конце 2019 года.

"В ходе кризиса мы наблюдали шоковую девальвацию гривны, вызванную не экономическими факторами, а ожиданиями и страхом. Нынешнее укрепление гривны - это результат реформ последних лет. Оно могло бы начаться и раньше, но какой-то степени сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране", - отметила замглавы НБУ.

По ее словам, такие ситуации происходили и в других страны, которые "реализовывали режим инфляционного таргетирования", например, Чехия и Польша в начале 2000-ных.

Кроме того Рожкова отметила, что укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

"Курс, который мы видим, - это отражение рыночных тенденций. Мы выкупили в резервы рекордный объем валюты за 14 лет чистая покупка - 7,9 млрд долларов в 2019-м. При этом нерезиденты завели около 4,3 млрд долларов в ОВГЗ", - заявила Рожкова.

 

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