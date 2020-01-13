Политика Зеленский подписал закон о наказании нардепов за кнопкодавство: что им грозит

2020-01-13 19:00 258

 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ответственности народных депутатов за неперсональное голосование. Соответствующая информация размещена на сайте главы государства в понедельник, 13 января.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" № 404 был принят парламентом 19 декабря 2019 года. Цель документа - обеспечение надлежащего выполнения народными избранниками полномочий в части обязанности персонального голосования.

Так, документ вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Рады вместо другого нардепа (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.

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