Политика Украинская делегация может возобновить работу в ПАСЕ: первые подробности

2020-01-13 20:00 237

 

Уже до конца текущей недели украинский парламент может принять решение о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

13 января об этом в социальных сетях сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам Верховной Рады Украины", - пишет он.

Отметим, что ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января во французском Страсбурге.

Ранее сообщалось, что 17 сентября прошлого года в Украине определили состав украинской делегации в ПАСЕ.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украина может отправить в Австралию 200 спасателей

2020-01-07 16:30 678

В Украине людям с инвалидностью будет проще найти работу

2020-01-02 22:00 5415

ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе

2020-01-01 20:00 1245

Украинская энергосистема станет частью европейской через 3 года – Гончарук

2020-01-01 17:00 648

Еще новости в разделе "Политика"

Дело убийства Окуевой: полиция изучает деятельность преступной организации в странах ЕС

2020-01-13 22:00 186

Украинская делегация может возобновить работу в ПАСЕ: первые подробности

2020-01-13 20:00 237

Зеленский подписал закон о наказании нардепов за кнопкодавство: что им грозит

2020-01-13 19:00 258

Крушение МАУ: Пристайко рассказал о планируемой встрече глав МИД пяти государств

2020-01-13 17:30 276
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Дело убийства Окуевой: полиция изучает деятельность преступной организации в странах ЕС 2020-01-13 22:00 186
Украинская делегация может возобновить работу в ПАСЕ: первые подробности 2020-01-13 20:00 237
Зеленский подписал закон о наказании нардепов за кнопкодавство: что им грозит 2020-01-13 19:00 258
Крушение МАУ: Пристайко рассказал о планируемой встрече глав МИД пяти государств 2020-01-13 17:30 276

Лента

фото + видео 22:30 Крупнейший в Украине ТРЦ Океан Плаза затопило морем кипятка: что известно на данный момент
22:00 Дело убийства Окуевой: полиция изучает деятельность преступной организации в странах ЕС
фото + видео 21:30 В Киеве на Лыбедской прорвало трубы, провалился асфальт и затопило ТРЦ Ocean Plaza: что сейчас на месте аварии
21:15 Стали известны номинанты на кинопремию “Оскар”
21:00 Пенсии и пособия: Кабмин упростил получение выплат
20:30 Ужесточение штрафов для водителей: эксперты рассказали, зачем это нужно
20:00 Украинская делегация может возобновить работу в ПАСЕ: первые подробности
19:30 Немного ветра и тепло: синоптик рассказала, каких "сюрпризов" ждать украинцам
19:00 Зеленский подписал закон о наказании нардепов за кнопкодавство: что им грозит
18:30 В КГГА хотя увеличить стоимость парковки на улицах столицы в 10 раз