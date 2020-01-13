Украинская делегация может возобновить работу в ПАСЕ: первые подробности

Уже до конца текущей недели украинский парламент может принять решение о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
13 января об этом в социальных сетях сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам Верховной Рады Украины", - пишет он.
Отметим, что ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января во французском Страсбурге.
Ранее сообщалось, что 17 сентября прошлого года в Украине определили состав украинской делегации в ПАСЕ.