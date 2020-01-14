Спорт Барселона уволила Эрнесто Вальверде - кто заменил главного тренера

2020-01-14 14:11 201

Каталонская Барселона сообщила об увольнении своего главного тренера Эрнесто Вальверде, а на смену ему назначила Кике Сетьена.

Испанец возглавил команду в 2017 году и вместе с ней дважды выиграл Примеру, а также Кубок Испании-2017/18 и Суперкубок Испании-2018.

Увольнение наставника по ходу сезона руководство каталонцев допустило впервые за последние 17 лет. Последний раз подобное случилось в 2003 году, когда свой пост покинул Луи ван Гаал, из-за отставания от первого места в таблице Примеры на 20 очков.

На данный момент Барселона вместе с Реалом возглавляет таблицу чемпионата Испании, но опережает мадридцев по дополнительным показателям.

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