Мир фото Астронавт показал пожары в Австралии с борта МКС: экипаж никогда такого не видел

2020-01-14 21:00 375

 

Итальянский астронавт Лука Пармитано, который находится на борту Международной космической станции, обнародовал фото пожаров в Австралии в своем Twitter.

"Огромное облако пепла покрывает Австралию, когда мы летим на запад", - написал астронавт.

Пармитано уже не впервые публикует фото австралийских пожаров с МКС: "Жизнь, надежды, мечты в пепле".

Он также отмечает, что никогда не видел таких масштабных пожаров.

"Разговаривая со своими товарищами по команде, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасных масштабах", - написал Пармитано.

Ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Австралии могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных.

Ранее в Австралии с вертолета сбросили тысячи килограммов овощей для животных пострадавших от пожаров, а мировые звезды жертвовали рекордные суммы для помощи Австралии.

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Уровень загрязнения воздуха в Австралии достиг опасного уровня 2020-01-14 18:00 285
фото Черные ящики сбитого украинского Боинга 737 отправили для расшифровки во Францию 2020-01-14 12:12 258
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