Мир фото Астронавт показал пожары в Австралии с борта МКС: экипаж никогда такого не видел

2020-01-14 21:00 375

Итальянский астронавт Лука Пармитано, который находится на борту Международной космической станции, обнародовал фото пожаров в Австралии в своем Twitter.

"Огромное облако пепла покрывает Австралию, когда мы летим на запад", - написал астронавт.

Пармитано уже не впервые публикует фото австралийских пожаров с МКС: "Жизнь, надежды, мечты в пепле".

Он также отмечает, что никогда не видел таких масштабных пожаров.

"Разговаривая со своими товарищами по команде, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасных масштабах", - написал Пармитано.

Ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Австралии могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных.

Ранее в Австралии с вертолета сбросили тысячи килограммов овощей для животных пострадавших от пожаров, а мировые звезды жертвовали рекордные суммы для помощи Австралии.