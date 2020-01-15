Спорт Беседина могут дисквалифицировать на 4 года

2020-01-15 21:30 156

 

УЕФА в скором времени вынесет вердикт по форварду Динамо Артему Беседину, который провалил допинг-тест после матча Лиги Европы со шведским Мальме и подозревается в употреблении запрещенных веществ. Футболисту грозит дисквалификация на 4 года

Как утверждает Футбол News, решение по украинцу должно быть вынесено до 19 января. До вынесения официального вердикта УЕФА 23-летний нападающий отстранен на 30 дней от любой футбольной деятельности.

В текущем сезоне Беседин забил восемь голов и сделал один ассист в 23 матчах за Динамо во всех турнирах. Стоит отметить, что Динамо не взяло футболиста на первый подготовительный сбор в турецкий Белек. Кроме украинца на зимний сбор не полетел, еще один форвард киевлян Жерсон Родригес. По информации источников, Динамо ищет новый клуб для люксембуржца.

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Спорт

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