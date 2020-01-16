Мир Назван кандидат на пост премьер-министра РФ: что о нём известно

2020-01-15 22:15 177

Через несколько часов после того, как стало известно об отставке правительства, Владимир Путин представил кандидатуру нового премьер-министра 53-летнего Михаила Мишустина. Он принял предложение президента.

Что известно о Михаиле Мишустине?

До госслужбы

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. Согласно официальной биографии, в 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности «системы автоматизированного проектирования». После этого остался в аспирантуре. Имеет научное звание доктора экономических наук.

В 1992—1995 годах был директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба — общественной некоммерческой организации, ставившей своей целью «интеграцию российских и иностранных компьютерных технологий, а точнее — привлечение западных передовых информационных технологий». В эту организацию вошли многие фирмы, в том числе Hewlett-Packard, Lotus, Borland, Symantec, ZEOS.

В октябре 1993 года Мишустин вошел в число учредителей ЗАО Международный компьютерный клуб. По данным издания КоммерсантЪ, в это же время он стал заместителем генерального директора Международного компьютерного клуба и председателем правления Международного компьютерного клуба. Но по данным из его официальной биографии эти должности он занимал в 1995—1996 годах.

Модернизация налоговой

СМИ пишут, что в 1998 году Мишустин возглавил правление Международного компьютерного клуба.

В 1998 году он также стал помощником по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы России Бориса Федорова. Он возглавил осуществляемый при поддержке Всемирного банка проект модернизации налоговой службы РФ. В августе 1998 года Мишустин был назначен заместителем главы Госналогслужбы.

С марта 1999 года по март 2004 года был заместителем министра Российской Федерации по налогам и сборам, сохранив должность при реорганизации налоговой службы в министерство. На этой должности продолжил модернизировать российскую налоговую. Занимался внедрением электронной цифровой подписи, идентификационного номера налогоплательщика и других нововведений. Одним из главных этапов модернизации стала закупка министерством новой техники.

В целом Мишустин был заместителем главы российской налоговой при трех ее руководителях: Борисе Федорове, Георгии Боосе и Александре Починке.

В 2003 году Мишустин защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему Механизм государственного налогового администрирования в России.

Роснедвижимость и особые экономические зоны

С марта 2004 года по декабрь 2006 года Мишустин возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость). В еще одной его официальной биографии упоминается, что под его руководством Роснедвижимость закончила массовую оценку по земле, сформировала оценочные описи по всем земельным участкам в стране и передала их в Федеральную налоговую службу. И это сделало возможным введение на всей территории страны в 2006 году нового земельного налога.

С января 2007 по февраль 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами, это назначение оценивали как повышение. Среди его успехов на этой должности называли открытие двух первых в России ОЭЗ промышленно-производственного типа, семи туристско-рекреационных ОЭЗ и начало строительства объектов инновационной инфраструктуры в ОЭЗ технико-внедренческого типа.

Возвращение в бизнес

В феврале 2008 года Мишустин уволился с госдолжности, заявив, что его отставка была оговорена заранее.

В марте 2008 года Мишустин стал президентом группы компаний UFG (ОФГ Инвест) — одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank. Сообщалось, что здесь он «курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развитие бизнеса в регионах».

В феврале 2009 года Мишустин вошел в кадровый резерв президента России.

Глава налоговой РФ

6 апреля 2010 года Путин, который на тот момент возглавлял правительство, назначил его руководителем Федеральной налоговой службы. Сообщалось что эту должность для Мишустина рекомендовал министр финансов РФ Алексей Кудрин.

В 2010 году Мишустин также защитил докторскую диссертацию по экономике на тему Стратегия формирования имущественного налогообложения в России.

Возглавлял российскую налоговую до 15 января 2020 года, когда Путин внес в Госдуму его кандидатуру в качестве нового премьер-министра.

Семья

Михаил Мишустин женат, у него есть двое сыновей.