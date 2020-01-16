Экономика Украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО

2020-01-16 08:39 162

Украина готова полноценно участвовать в системе закупок Североатлантического альянса. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Встречи украинской делегации с руководством НАТО состоялись 14-15 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Система закупок Агентства НАТО по поддержке и поставкам - это своеобразный натовский ProZorro. Мы убеждены, что участие Украины в этой системе сделает сильнее и Украину, и НАТО. Это вписывается в логику действий правительства по созданию новых возможностей для украинских экспортеров. По сути, речь идет о евроатлантической интеграции украинской оборонной промышленности", - сказал вице-премьер-министр.

Таким образом украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам.

Замминистра развития экономики Светлана Панаиотиди обратилась к высокопоставленным лицам Альянса с просьбой отправить в Украину специалистов для проведения консультаций по пользованию системой закупок, которую использует NSPA.

"Мы планируем провести в феврале-марте 2020 года семинар с представителями украинской оборонной промышленности о порядке бесплатной регистрации украинских предприятий в электронном каталоге NSPA для производителей оборонной продукции", - пояснила Панаиотиди.

Она также предложила организовать выставку возможностей и достижений отдельных предприятий оборонной промышленности Украины в штаб-квартире НАТО в 2020 году.