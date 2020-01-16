Экономика Украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО

2020-01-16 08:39 162

Украина готова полноценно участвовать в системе закупок Североатлантического альянса. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Встречи украинской делегации с руководством НАТО состоялись 14-15 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Система закупок Агентства НАТО по поддержке и поставкам - это своеобразный натовский ProZorro. Мы убеждены, что участие Украины в этой системе сделает сильнее и Украину, и НАТО. Это вписывается в логику действий правительства по созданию новых возможностей для украинских экспортеров. По сути, речь идет о евроатлантической интеграции украинской оборонной промышленности", - сказал вице-премьер-министр.

Таким образом украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам.

Замминистра развития экономики Светлана Панаиотиди обратилась к высокопоставленным лицам Альянса с просьбой отправить в Украину специалистов для проведения консультаций по пользованию системой закупок, которую использует NSPA.

"Мы планируем провести в феврале-марте 2020 года семинар с представителями украинской оборонной промышленности о порядке бесплатной регистрации украинских предприятий в электронном каталоге NSPA для производителей оборонной продукции", - пояснила Панаиотиди.

Она также предложила организовать выставку возможностей и достижений отдельных предприятий оборонной промышленности Украины в штаб-квартире НАТО в 2020 году.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине ужесточат проверки перевозчиков

2020-01-15 17:00 360

США за год передаст Украине почти 700 миллионов долларов, - посол Ельченко

2020-01-15 13:42 429

Украина заняла 15-е место в мировом рейтинге минимальных зарплат

2020-01-14 22:00 531

В Украину придет небольшое похолодание, названы сроки

2020-01-14 20:00 552

Еще новости в разделе "Экономика"

Украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО

2020-01-16 08:39 162

В Украине начал действовать банковский стандарт IBAN - что означают цифры счета

2020-01-15 14:46 684

Курс валют: доллар и евро в Украине начали быстро дорожать

2020-01-14 13:16 666

Что будет с экономикой в 2020 году - рассекречен прогноз Всемирного банка

2020-01-14 09:12 1074
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО 2020-01-16 08:39 162
В Украине начал действовать банковский стандарт IBAN - что означают цифры счета 2020-01-15 14:46 684
Курс валют: доллар и евро в Украине начали быстро дорожать 2020-01-14 13:16 666
Что будет с экономикой в 2020 году - рассекречен прогноз Всемирного банка 2020-01-14 09:12 1074

Лента

11:13 100 заданий за 3 часа - стали известны детали сертификации украинских учителей
10:41 Премьер Гончарук назвал реальную причину скандала с аудиозаписями
СМИ 10:15 Помощник Президента Андрей Ермак был замечен в гей-клубе
10:12 Валютные качели: доллар немного подешевел, а евро продолжает дорожать
09:40 Вступил в силу закон № 404: за кнопкодавство в Раде теперь могут посадить в тюрьму
видео 09:11 У Алексея Гончарука прокомментировали новости о готовящейся отставке премьер-министра
08:39 Украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО
08:10 Ирак принципиально настаивает на выводе войск США со своей территории
22:30 Кабмин прокомментировал "запись с Гончаруком"
22:15 Назван кандидат на пост премьер-министра РФ: что о нём известно