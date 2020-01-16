Политика Вступил в силу закон № 404: за кнопкодавство в Раде теперь могут посадить в тюрьму

2020-01-16 09:40 138

Сегодня начал действовать закон № 404-IX, который предусматривает уголовную ответственность за неличное голосование народными депутатами ВРУ.

В Уголовном кодексе предусмотрели, что умышленное совершение народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады голосования за другого народного депутата Украины (неличное голосование) - карается штрафом от 51 до 85 тыс. грн. Согласно законопроекту, аппарат ВРУ обеспечивает видеофиксацию голосования нардепами во время пленарных заседаний.

По новым правилам, если нардеп заметил, что кто-то кнопкодавит, он требует прекратить голосование. Председательствующий выясняет, присутствует ли народный депутат на заседании. Если депутата нет - председательствующий сообщает Раде о выявленном факте кнопкодавства и поручает Счетной комиссии изъять карточку отсутствующего нардепа. Голосование, во время которого выявили факт кнопкодавства, проводится повторно. После этого председательствующий поручает аппарату ВРУ подготовить сообщение о нарушении нардепом требования о личном голосовании. Уведомление вместе с протоколом, стенограммой заседания и видеозаписью предоставляется спикеру ВРУ для направления в Госбюро расследований.

Также закон предоставляет право аккредитованным в парламенте журналистам сообщить о факте обнаружения кнопкодавства аппарата ВРУ, добавив видео или фото.

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