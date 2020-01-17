Политика Трамп заявил, что суд по его импичменту должен пройти как можно быстрее

2020-01-17 18:29 282

Президент США Дональд Трамп заявил, что судебный процесс по импичменту в Сенате "должен пройти очень быстро", передает CNN.

"Это обман. Я думаю, что это будет очень быстро", – ответил американский лидер на вопрос журналистов, что он ожидает от процесса по импичменту и сколько, на его взгляд, это займет времени.

Президент США намерен отправиться на Всемирный экономический форум в Швейцарию 20 января, а Сенат должен начать процесс импичмента днем 21 января.

Напомним, 16 января в Сенате США официально началось судебное разбирательство по обвинениям в адрес Трампа, которые передала Палата представителей. Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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