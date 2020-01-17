Политика Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку - заявление уже у Зеленского

2020-01-17 11:14 333

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда – не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером... Он – человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, который меняет страну", - написал Алексей Гончарук.

В Офисе президента подтвердили, что уже получили документ.

"Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке", - сообщает ОП, - Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно".

Напомним, ранее в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

Также на записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что "он полный профан в экономике", а у "Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов".

Вскоре появилась вторая часть прослушивания совещания Гончарука. На видео слышно, как Гончарук опасается, что состав нового Кабмина будут обвинять в том, что он "ухандохал экономику". Далее высокопоставленные лица обсуждают стратегию развития Украины.

В свою очередь Управление госохраны заявило, что информация о "сливе" аудиозаписи с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука не соответствует действительности.

Также в пресс-службе КМУ заявили, что Кабинет министров не имеет информации о подлинности какой-либо аудио- или видеозаписи, которые распространяются в сети интернет.