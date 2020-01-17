Политика Представитель Ирана прибудет в Украину для официальных извинений и разъяснений

2020-01-17 20:30 159

В Украину с официальными извинениями по поводу катастрофы авиалайнера МАУ в Тегеране приедет представитель Ирана.

"В ближайшее время, я думаю, в начале следующей недели в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана с официальным извинением и своими разъяснениями. У нас будет возможность с ним встретиться", - заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Киеве.

На встрече пяти министров иностранных дел был создан механизм, который позволит привлечь к ответственности Иран.

"Я вчера переговорил с иранским министром. На сегодняшний момент у нас есть полное взаимодействие с Ираном, но вместе с тем созданы механизмы, например, совместной работы, совместной группы по уголовному расследованию. Также в ООН создана группа, которая совместно рассматривает возможности усиления международного давления на Иран. То есть все механизмы у нас в руках для того, чтобы давить, получить не только извинения, но все, включая компенсации нашим с вами гражданам", - отметил министр иностранных дел.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство погибших - из Ирана и Канады. 11 января, Генштаб ВС Ирана заявил, что в украинский самолет Boeing 737 попала ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.