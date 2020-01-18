Политика В России отреагировали на новое условие Киева по выборам на Донбассе

2020-01-18 13:00 273

 

Принятые на встрече в нормандском формате в Париже решения не должны оставаться на бумаге. Таким образом министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал озвученые накануне условия Киева по выборам на Донбассе.

"Рассчитываем, что принятые в декабре в Париже решения позволят продвигаться по пути выполнения минского комплекса мер. Но, конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме Порошенко", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

В четверг, 16 января, в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, во время которой Украина выдвинула новое условие для выборов на Донбассе - украинская сторона настаивает на возвращении переселенцев и их участии в голосовании.

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