В России отреагировали на новое условие Киева по выборам на Донбассе

Принятые на встрече в нормандском формате в Париже решения не должны оставаться на бумаге. Таким образом министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал озвученые накануне условия Киева по выборам на Донбассе.
"Рассчитываем, что принятые в декабре в Париже решения позволят продвигаться по пути выполнения минского комплекса мер. Но, конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме Порошенко", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
В четверг, 16 января, в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, во время которой Украина выдвинула новое условие для выборов на Донбассе - украинская сторона настаивает на возвращении переселенцев и их участии в голосовании.