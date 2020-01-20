Спорт Украинец стал самым дорогим игроком чемпионата Испании на своей позиции: рейтинг

2020-01-20 21:00 39

 

Известный футбольный портал назвал самых дорогих игроков.

Украинский голкипер возглавил рейтинг самых дорогих вратарей Сегунды

После перехода в Овьедо, во второй по силам дивизион Испании, Лунин стал самым дорогим игроком своего клуба. Известный футбольный портал Transfermarkt оценивает украинца в 3 миллиона евро. Ближайший преследователь из Овьедо - полузащитник Хоэль Барсенас, которого оценивают в один миллион двести тысяч евро. Кроме этого, Лунин делит первое место с вратарем Райо Вальекано Столе Димитриевски, среди самых дорогих голкиперов Сегунды. Стоит отметить, что в рейтинге самых дорогих вратарей Сегунды Лунин опередил голкипера Расинга Люку Зидана, который расположился на третьем месте.

Украинец успел сыграть за "Овьедо" два матча, в которых пропустил 3 гола.

Напомним, что Андрей Лунин недавно перешел из мадридского Реала в Овьедо на правах аренды, и уже успел провести два официальных матча в составе «астурийцев».

В первом матче аутсайдер второго по силам дивизиона Испании Овьедо на выезде противостоял одному из лидеров Сегунды Альмерии.

Главный коуч Овьедо Хави Росада доверил место в воротах украинскому голкиперу. В первом тайме игроки Альмерии, несмотря на то, что владели игровым преимуществом, всего лишь раз потревожили Лунина.

Во втором тайме ситуация изменилась. На 62 минуте за спорный фол был назначен пенальти в ворота «астурийцев». Украинский вратарь, который славится умением отбивать 11-метровые, на этот раз, не смог взять удар с точки.  

 А на 73 минуте матча Андрей Лунин, на пару с защитником своей команды стали «антигероями» матча. Футболисты не смогли разобраться в простой ситуации, позволив сопернику отобрать мяч и забить второй гол.

Второй свой матч в основе «астурийцев» Лунин провел против Уэски. Его команда сыграла вничью 1:1.

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