Политика Зеленский назвал самый неприятный момент на посту президента

2020-01-21 17:30 261

Владимир Зеленский заявил, что за время работы на посту президента Украины самым неприятным моментом оказалось отсутствие личной жизни, поскольку практически не видит семью. В то же время Зеленскому это не помешало сходить в магазин за подарком для сына.

Об этом он рассказал в интервью Newsweek.

По его словам, самое приятное в его работе – это любая, хоть и небольшая, победа, которая делает жизнь украинцев лучше.

"Это работа – очень сложная и возлагает большую ответственность. Как у хирурга: одно ложное движение и жизнь подвергается опасности. Однако меня делает счастливым каждая маленькая ежедневная победа, и я провожу время, размышляя над путями помощи украинцам. Наибольший вызов – удостовериться, что я достигаю чего-то каждый день", – сказал Зеленский.

В то же время самым неприятным моментом в президентстве он назвал отсутствие личной жизни, что он сам себе не принадлежит.

"Мне не хватает времени для себя и семьи. Я пропускаю взросление детей, поскольку провожу так много времени, работая для других. Значительный психологический вызов – принять то, что я работаю на людей, которых не знаю лично, лишая себя собственной семейной жизни", – подчеркнул президент.

На днях в интервью изданию The Times of Israel Зеленский назвал условие для своей отставки. Глава государства обещает не держаться за кресло, если его обвинят в коррупции.