Экономика Когда курс доллара начнет расти - прогноз экспертов

2020-01-21 21:00 159

По чуть-чуть гривня поползла вниз. Ее аномальное укрепление вплоть до 22,9 грн/$ изначально смущало многих украинцев, которые отучены доверять национальной валюте. Способствует такому отношению печальный опыт: подобные, казалось бы, позитивные тренды всегда заканчивались плачевно — кризисами в 2008 и 1998 годах.

В этот раз финансовые власти уверенно заявляют, что нацвалюта укрепилась всерьез и надолго. Эксперты же называют точку, когда гривня начнет свой разворот.

Вред от ревальвации

Темой номер один прошлой недели стал слив аудиозаписи совещания премьер-министра Алексея Гончарука с главой Нацбанка Яковом Смолием, его первым заместителем Екатериной Рожковой, министром финансов Оксаной Маркаровой и ее советником Александрой Бетлий (которую на записях ошибочно протитровали как замглавы Офиса президента Юлию Ковалив).

Причиной встречи чиновников стали опасения президента Владимира Зеленского относительно курса гривни. Ее укрепление отнюдь не привело к заметному для потребителя снижению цен, зато создало большие проблемы государственному бюджету. Высокопоставленные чиновники как раз и собрались объяснить этот нонсенс главе государства. Уже этот факт показывает, что, несмотря на бравурные заявления, власти сами в замешательстве.

"Объективных показателей для укрепления гривни нет. Конечно, Украина на фоне других далеко не самая плохая экономика, но такое быстрое укрепление многим, скорее, вредит, чем помогает, особенно производителям. Это не приводит к укреплению экономики, это сугубо спекулятивные деньги. Президент задает серьезные вопросы, и им нечего ответить", — рассуждает финансовый эксперт Иван Угляница.

Нашествие спекулянтов

За год курс национальной валюты укрепился ровно на 4 грн — с 27,69 грн/$ (01.01.2019) до 23,69 грн/$ (01.01.2020). За этот период это составило около 17%. Причиной стал спрос на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в гривне. Он вырос за год более чем на 70% — с 72 млрд до 123 млрд грн. В НБУ связывают это с упрощением доступа к ОВГЗ международных инвесторов через депозитарий Clearstream.

Техническая реформа привела к настоящему нашествию спекулянтов, которых украинские гособлигации манят своей высокой доходностью (несмотря даже на снижение с 20% до 10% годовых) по сравнению с рынками других стран. Спрос на гривню привел к ее существенному укреплению, по итогам за год сделав украинскую валюту самой крепкой в мире.

"Инвесторы думали, что на конец года гривня будет по 28. И когда верят в подобного рода прогноз, то заходят все большие деньги. Чем больше заходило, чем больше начинался ажиотажный спрос на них, тем больше заводилось валюты, тем больше это играло на укрепление", — анализирует советник президента, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Экспорт под угрозой

Однако укрепление гривни бьет как раз по тем, кто реально, а не спекулятивно поддерживает национальную валюту своими долларовыми вливаниями — по экспортерам, прежде всего аграриям, которые, по словам экспертов, уже торгуют в убыток именно в результате этого укрепления. Ведь купленную за рубежом валюту им приходится продавать в Украине задешево, чтобы уплатить налоги и приобрести горюче-смазочные материалы.

"Сильное укрепление гривни формирует масштабные перекосы: мы видим растущий дефицит бюджета, растущий дефицит торгового баланса. Импортеры берут торговые кредиты, завозят сюда больше импорта, экспортеры, наоборот, испытывают масштабные трудности с конкурентоспособностью товаров на внешних рынках — аграрии работают в отрицательную маржу. Негативных факторов, на мой взгляд, накопилось достаточно", — считает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Подобные перекосы приводят к тому, что уже не в виртуальном, а реальном секторе экономики закладываются "ошибки", которые создают дисбаланс в экономике. "По сути, это эффект пружины. Ее можно сжимать до определенного момента. Ранее с помощью курса поддерживали некоторые отрасли экономики — АПК, металлургию, экономикообразующие предприятия. Сейчас же, я так понимаю, их пустили на самотек. Во что это выльется, пока неясно", — говорит директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

Падение промышленного производства в ноябре уже составило 7,5%. Хотя аграрии вытянули показатели за счет высокого урожая, дисбаланс негативно скажется на итогах следующего года и на них. Кто-то уже закрываются в убытке, а кто-то придерживает урожай в ожидании изменения ситуации. Не все гладко и с перечислениями от заробитчан.

"Нацбанк рисует, что приходит $11 млрд от заробитчан, но это не так. НБУ по факту видит только половину этих денег, которые приходят по белым каналам. А остальными $5–6 млрд просто затыкает дыру в платежном балансе, но в них же входит та же аграрка, 20–30% урожая которой "серый" и "черный" бизнес, который отражается не в статистике, а только в деньгах", — объясняет Иван Угляница.

Таким образом, все традиционные статьи доходов, на которых и держится курс национальной валюты, сейчас испытывают большой стресс. Эксперты указывают на некоторые неблагоприятные симптомы, которые, правда, пока не приняли масштабных проявлений.

"Что меня бы насторожило — что была сделана значительная порция коротких облигаций сроком в несколько месяцев. Это всегда нехорошо. Когда берутся короткие и дорогие долги по сравнению с более с длинными дешевыми долгами — это показатель риска. Но, видимо, была такая потребность", — говорит Олег Устенко.

МВФ развернет рынок

Эксперты называют точку отсчета, на которой стоит ожидать разворот инвесторов. Это решение МВФ по дальнейшему сотрудничеству с Украиной. На рынке гособлигаций уже сложилась ситуация, когда инвесторы нетерпеливо ждут его, чтобы покинуть рынок. Но затягивание переговоров между правительством и МВФ из-за ситуации вокруг ПриватБанка оттягивает этот момент подобно тому, как тетива оттягивает лук.

"Я уверен, что очень много нерезидентов рассчитывают выходить после сделки с МВФ, потому что все ее ждут. Она должна уменьшить риски Украины, от этого бумаги еще более подорожают, и тогда они примут решение выйти. После решения МВФ, неважно, будет оно "плохим" или "хорошим", будет определенная распродажа", — считает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Разворот тренда на рынке ОВГЗ приведет и к давлению на гривню. Ведь традиционные инструменты, которые ее ранее поддерживали, уже по факту полноценно не работают. После распродажи урожая механизмов по удержанию гривни в "укрепительном" тренде уже не останется.

"Если МВФ прекратит сотрудничество, то у гривни будут большие проблемы. Если с МВФ все будет хорошо, как только наше зерно с рекордного урожая распродастся, все равно давление на гривню будет. Все-таки будут выходить нерезиденты", — констатирует Александр Паращий.