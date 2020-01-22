Политика Минские договоренности являются более-менее приемлемыми, - глава Минобороны

2020-01-22 10:13 141

Украина в целом согласна с положениями Минских соглашений за исключением последовательности мероприятий в рамках договоренностей. Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"В целом мы согласны с положениями Минских соглашений, за исключением одной конкретной ситуации, которую уже озвучивала украинская власть. Речь идет о том, что мы не согласны, чтобы мероприятия в рамках договоренностей выполнялись именно в такой последовательности. И поэтому настаиваем, что сначала должна быть безопасность, восстановление контроля над границей с Россией, а уже потом − все остальные демократические процессы", − отметил Загороднюк.

Как сообщил глава Минобороны, Минские договоренности являются "более или менее приемлемыми для Украины", так как там прописаны две ключевые вещи − расформирование и разоружение незаконных формирований и вывод иностранных войск.

Военный чиновник также указал, что Украина категорически не согласна с тем, что "ДНР" и "ЛНР" имеют политическую самостоятельность и свободу, и не признает их стороной процесса.

"Другой проблемой является то, что Россия всячески отрицает присутствие своих военных на временно оккупированных территориях Украины, утверждая, что так называемые ДНР/ЛНР имеют политическую самостоятельность и свободу. Мы с этим категорически не согласны", − указал Загороднюк.

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