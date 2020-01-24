Политика Министр Бородянский рассказал, кого и как хотят сажать в тюрьму за фейки

2020-01-24 10:39 180

Глава Минкульта Владимир Бородянский заявил, что законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает тюремное заключение.

Как заявил чиновник в эфире Еспресо.TV, если в течение года насчиталось три таких случая, наступает уголовная ответственность.

"Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это - дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", - сказал он.

Министр объяснил, что документ в качестве наказания предусматривает только общественно-полезные работы.

"Чтобы вынести такой приговор, суд обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ. Мы предусмотрели предохранители, чтобы добросовестного человека, нельзя было посадить. Нет заключения - нет приговора", - отметил Бородянский.

Напомним, ранее опубликован закон о наказании журналистов за дезинформацию. Глава НСЖУ его раскритиковал.

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