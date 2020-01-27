Политика Вице-президентом ПАСЕ избран украинец: что о нем известно

2020-01-27 18:30 180

 

Члена украинской делегации, представителя "Слуги народа" Александра Мережко избрано вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом написала на своей странице в Facebook член делегации Евгения Кравчук.

Двадцать вице-президентов от государств-членов ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остается в должности до открытия следующей сессии.

Следует отметить, что голосование за Мережко не было, должности вице-президента распределяют по квотам государств-членов.

Вице-президент при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не берет в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих быть освещены в докладах.

Александр - доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, недавно он стал председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении, знание специфики этих стран также пригодится при выполнении полномочий в рамках ПАСЕ.

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