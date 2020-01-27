Спорт Шевченко, Свитолина, Медведенко: звезды украинского спорта отреагировали на смерть Брайанта

2020-01-27 20:30 57

 

Представители различных видов украинского спорта выразили соболезнования в связи со смертью легенды баскетбола Коби Брайанта.

Первая ракетка Украины по теннису Элина Свитолина призналась, что американский баскетболист был ее самым большим вдохновением.

"Разбитое сердце. Мое самое большое вдохновение. Легенда. Мамба - навсегда!", - сказано в Instagram спортсменки.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, а также бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко также с грустью отреагировали на новость о Брайанта.

"RIP, Коби Брайан", - написал Шевченко в Twitter.

Двукратный чемпион НБА, бывший партнер Брайанта по "Лейкерс" Станислав Медведенко, заявил: "Новость, которую я не могу принять. Мой друг и товарищ по команде. Покойся с миром, "Мамба".

Отметим, что со словами соболезнования также выступили борец Жан Беленюк, теннисист Сергей Стаховский, боксер Александр Гвоздик, баскетболисты Святослав Михайлюк, Кирилл Фесенко и другие.

Напомним, что вчера частный вертолет с Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса, никто не выжил. Кроме дочери Брайанта, на борту, по информации портала "ТMZ", находились еще шесть пассажиров и пилот. Они направлялись на баскетбольную тренировку в академию Брайанта.

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Спорт

Шевченко, Свитолина, Медведенко: звезды украинского спорта отреагировали на смерть Брайанта 2020-01-27 20:30 57
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