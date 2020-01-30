Политика Больница или тюрьма: В Китае ввели уголовную ответственность за отказ от карантина

2020-01-31 08:27 81

В китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса, ввели наказания за препятствование работе медучреждений. 

Так, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, у которых выявлено заражение или подозрение на заболевание, но они отказываются от карантина или лечения.

Кроме того, власти вводят уголовную ответственность для носителей нового коронавируса, если они плюются в общественных местах и намеренно распространяют вирус.

Будут также наказываться лица за преднамеренное причинение вреда медперсоналу, нападение на медперсонал, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание медиков.

Власти также запретили приносить в медучреждения погребальные венки и сжигать жертвенные деньги (традиционно в Китае на похоронах жгут бумажные купюры), развешивать баннеры, загораживать вход в больницы.

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Политика

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