Ракета-носитель сверхлегкого класса Electron стартовала на орбиту со спутником NROL-151 Национального управления военно-космической разведки США.
Запуск двухступенчатой ракеты со спутником весом около 150 кг был произведен со стартовой площадки компании на полуострове Махия на Северном острове Новой Зеландии.
Запуск разведывательного спутника в интересах Национального управления военно-космической разведки США стал первым, осуществленным с зарубежного космодрома и коммерческим провайдером.
Пока нет данных о целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-151. По данным экспертов, космический аппарат, скорее всего, является экспериментальным.