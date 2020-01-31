Мир видео США вывели на орбиту сверхсекретный военный спутник NROL-151

2020-01-31 12:14 72

Ракета-носитель сверхлегкого класса Electron стартовала на орбиту со спутником NROL-151 Национального управления военно-космической разведки США. 

Запуск двухступенчатой ракеты со спутником весом около 150 кг был произведен со стартовой площадки компании на полуострове Махия на Северном острове Новой Зеландии.

Запуск разведывательного спутника в интересах Национального управления военно-космической разведки США стал первым, осуществленным с зарубежного космодрома и коммерческим провайдером.

Пока нет данных о целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-151. По данным экспертов, космический аппарат, скорее всего, является экспериментальным.

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