Спорт "Впервые не знаю, что делать" - Гвардиола прокомментировал поражение Манчестер Сити

2020-02-04 09:40 189

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение "горожан" в матче АПЛ против Тоттенхэма, признав, что команда далека от третьего подряд чемпионства.

Наставник отметил, что Сити сосредоточатся на других турнирах.

"Да, мы далеки. Ливерпуль сейчас неудержим и набрал много очков. В то время как мы теряли их в играх, похожих на эту. Теперь мы сосредоточимся на других турнирах и постараемся квалифицироваться в Лигу чемпионов следующего сезона.

Два сезона назад мы набрали 100 очков, на 19 опережая Манчестер Юнайтед Моуринью и не помню на сколько Ливерпуль. Ливерпуль и тогда был силен, но сейчас еще сильнее.

Сегодня неподходящий день, чтобы говорить о том, что делать дальше. Что мы можем предпринять? Я не знаю", - цитирует Гвардиолу Goal.