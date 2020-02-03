Политика видео "Слава Украине!" - Эрдоган небанально приветствовал почетный караул в Киеве

2020-02-03 15:17 591

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл с визитом в Киев. Во время торжественной церемонии встречи турецкий лидер оригинально приветствовал украинский почетный караул - "Слава Украине!".

В ответ почетный караул ответил турецкому президенту словами: "Героям Слава!".

Президенты Эрдоган и Зеленский осмотрели выстроенный перед Мариинским дворцом строй почетного караула, заслушали гимны Турции и Украины и представили друг другу официальные делегации обеих стран.

Лидеры стран отправились в резиденцию президента Украины, где намечены переговоры. После главы государств планируют подписание ряда украинско-турецких двусторонних документов.