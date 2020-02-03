Политика Катастрофа МАУ: Украина требует компенсации по нормам международного права

2020-02-03 20:30 318

 

Украина ожидает от иранской стороны неукоснительного соблюдения всех международных требований

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате соответствующих компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы МАУ согласно нормам международного права. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО в Facebook.

По его словам, Украина ожидает от иранской стороны неукоснительного соблюдения всех международных требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней в расследовании авиакатастрофы самолета Boeing-737-800 украинской компании "Международные авиалинии Украины", которій разбился 8 января в Иране.

"Украина в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков", - заявил Данилов.

При этом он отметил, что комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с украинскими коллегами, которые находятся в Иране.

"Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права", - добавил Данилов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию на 80 тыс. долларов. По его словам, эти суммы являются недостаточными, и Киев будет добиваться ее увеличения.

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