Политика СМИ Британии объявили бойкот премьеру Джонсону и сорвали его брифинг

2020-02-04 09:14 243

Ведущие СМИ Великобритании объявили бойкот премьер-министру Борису Джонсону после того, как журналистов неугодных политику медиа не пустили на брифинг.

Как сообщает The Guardian, один из помощников Бориса Джонсона, первый старший советник по связям с общественностью Ли Каин запретил присутствовать отдельным журналистам на мероприятии, которое проводилось в канцелярии премьера на Даунинг стрит, 10.

Инцидент произошел в фойе здания, когда журналистов из списка приглашенных попросили встать на одной стороне ковра, а тем, кого не желали пускать, сказали остаться на другой стороне. В частности, отказ получили представители таких медиа, как Mirror, HuffPost, PoliticsHome, Independent и других.

Когда Каин сказал репортерам из этого перечня покинуть помещение, остальные журналисты в знак протеста также решили уйти, чтобы не позволять канцелярии Джонсона выбирать, кто будет информировать общественность о правительстве.

Среди тех, кто в знак солидарности отказался от участия в правительственном брифинге, были Лаура Куэнсберг из BBC, Роберт Пестон из ITV, а также политические журналисты из Sky News, Daily Mail, Telegraph, Sun, Financial Times и Guardian.

В итоге брифинг на Даунинг стрит, 10 не состоялся.

В Украине о подобной сплоченности медиа в отстаивании свободы слова пока можно только мечтать. Стоит ли говорить, что при таких условииях опозорившийся нардеп Грабарь в тот же день и по собственному желанию сложил бы мандат и переквалифицировался в управдомы. Ну и разумеется, ни о каком законе о фактически регулировании деятельности СМИ и разделении журналистов на угодных и неугодных (во всяком случае в его нынешнем виде) даже речи не могло быть.

 

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