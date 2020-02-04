Политика Украинцы голосуют за лишение мандата нардепа Евгения Брагара

2020-02-04 12:16 123

Народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара, который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку, хотят лишить мандата. Соответствующая петиция появилась на сайте президента.

"Евгению Брагару не место в Верховной Раде", -  говорится в тексте петиции, которую опубликовали на сайте президента.

СОБАКИ И КОТЫ ИЗВЕСТНЫХ УКРАИНЦЕВ, КОТОРЫЕ НЕ СТАНУТ ИХ ПРОДАВАТЬ

Автор петиции заявил, что нардепу не место в Верховной Раде.

Всего за пару часов петиция набрала более двухсот голосов из 25 тысяч нужных для рассмотрения президентом. У украинцев есть еще 90 дней для подписания петиции.

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