Политика Спикер Разумков потребовал, чтобы нардепы думали, что говорить людям

2020-02-03 15:12 201

Спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета обратился к народным депутатам по поводу их публичных высказываний.

"Я хотел бы обратиться ко всем народным депутатам, чтобы мы иногда, мягко говоря, взвешенно относились к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми", - сказал Разумков.

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Он отметил, что со стороны выглядит так, будто в стенах Верховной Рады "другой климат и люди начинают жить в другой реальности".

"Не нужно забывать, и прошлые выборы показали это, что ситуация может очень быстро измениться. И из не совсем удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться ближе к людям. Я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать проблемы, если есть возможность - помогать их решать", - сказал Разумков.

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"И мы все это говорили во время избирательной кампании, однако некоторые из нас забыли об этом, когда стали народными депутатами – оставаться людьми. Значок, мандат, должность народного депутата – это не привилегии, это ответственность", - добавил спикер парламента.

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