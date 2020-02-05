Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу пообещал "сокрушить тиранию" Николаса Мадуро в Венесуэле.
"Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро − незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена", − подчеркнул американский лидер.
Американский лидер подчеркнул, что США "поддерживают надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии". Также он обратился к присутствующему в зале лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо и указал, что именно его США считают "истинным и законным президентом" страны.
Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. В поддержку Мадуро высказались РФ, Беларусь, Китай, Куба, Сирия.