Политика Сенат США проголосовал против импичмента - рейтинг Трампа рекордно взлетел

2020-02-06 09:40 114

Сенат США проголосовал против обвинений, выдвинутых в отношении президента. Дональд Трамп стал третьим президентом США, в отношении которого процедура импичмента закончилась оправданием.

Сенат конгресса США вынес оправдательное решение по делу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа. За признание Трампа виновным проголосовали 48 членов верхней палаты по первому пункту обвинений и 47 по второму, против — 52 и 53 соответственно. Для смещения президента с должности требовалось две трети голосов сенаторов. Таким образом, сенат не согласился подтверждать обвинения, которые в декабре выдвинули против Дональда Трампа в палате представителей.

Напомним, президента США обвиняли в превышении полномочий из-за решения задержать выплаты военной помощи Украине и в препятствовании расследованию эпизода вокруг заморозки этой помощи. Демократы выразили сожаление из-за решения сената, большинство в котором контролируют республиканцы. "Если зло не остановить, оно распространяется, как вирус. Мы позволили токсичному президенту заразить сенат и подчинить себе его действия", — заявил сенатор-демократ Тим Кейн, бывший кандидат на пост вице-президента США.

Примечательно, что рейтинг доверия Дональду Трампу в США сейчас самый высокий за все время его президентства.