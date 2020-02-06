Политика У Зеленского признали, что партию Тимошенко всерьез не воспринимают

2020-02-06 11:42 279

Председатель депутатской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия уверен, что если бы фракция "ОПЗЖ" не выступала против законопроекта о рынке земли, то он был бы проголосован еще 2-3 месяца назад.

"ОПЗЖ видите, что делает? Они блокируют трибуны. Я вам честно скажу: если бы не было ОПЗЖ, закон о земле был бы уже проголосован 2-3 месяца назад. "Батькивщина" - маленькая, а ОПЗЖ – это вторая по размеру фракция", - отметил Арахамия в комментарии журналистам.

Также, по его словам, если законопроект принимали с нарушением регламента, то "проголосовали бы его за 3 минуты".

"Сейчас мы это и будем делать (рассматривать 4 тыс. правок). Поэтому тратим столько времени на это (рассмотрение законопроекта). Если бы с нарушением регламента, то мы бы за 3 минуты это проголосовали", - добавил Арахамия.

Напомним, Рада поддержала за основу комитетский законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения 13 ноября 240 голосами народных депутатов.