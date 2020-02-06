Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Закон о рынке земли: Нардепы устроили потасовку в президиуме и по очереди блокируют Раду

2020-02-06 12:43 426

Сегодня в Раде на фоне споров о земельном законе произошла потасовка. Фракции ОПЗЖ и Батькивщина попытались заблокировать трибуну и президиум, в результате чего произошла потасовка с представителями президентского монобольшинства.

В результате потасовки лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заняла место спикера Рады Дмитрия Разумкова. Несмотря на это, первый замглавы Рады Руслан Стефанчук объявил о завершении перерыва и продолжил заседание.

Напомним, перед заседанием фракция "Слуга народа" провела заседание с президентом Владимиром Зеленским по поводу голосования о рынке земли.

В президентской партии намерены заседать сегодня до упора, пока не будет принят законопроект.

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