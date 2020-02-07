Спорт Перед Евро-2020 команда Шевченко сыграет пять непростых матчей

2020-02-07 21:36 144

Перед стартом Евро-2020 сборная Украины проведет пять спаррингов, два из которых будут выездными - против Польши и Франции и три станут домашними. На родных трибунах подопечные Андрея Шевченко сыграют против Кипра (26 мая), Северной Ирландии (2 июня) и против Израиля (7 июня). Об этом на своей странице в Facebook написал глава УАФ Андрей Павелко.

"Предлагаю поддержать предложение, которое было согласовано с главным тренером сборной Андреем Шевченко, утвердить городами проведения этих матчей: Харьков (Украина - Кипр), Киев (Украина - Северная Ирландия) и Львов (Украина - Израиль)", - сообщает Павелко.

Напомним, соперниками Украины в групповом этапе Евро-2020 станут Нидерланды, Австрия, а также еще одна страна, которая определится позже.