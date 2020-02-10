Политика Марусе Зверобой избрали меру пресечения

2020-02-10 15:00 282

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, просившей надеть на волонтера электронный браслет.

Печерский райсуд Киева в понедельник, 10 февраля, избрал мера пресечения волонтеру Марусе Зверобой в виде личного обязательства, сообщает УП.

Согласно решению суда, она также в течение двух месяцев должна носить электронный браслет.

Зверобой должна являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении своего проживания и в случае трудоустройства, о смене работы, сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Напомним, 26 октября нардеп София Федина и Зверобой в ходе трансляции на YouTube и в Facebook "выражали угрозы убийством", адресованные Зеленскому. Квалификация их действий - угроза убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

Федина на прошлой неделе не явилась в ГБР для вручения подозрения, ее вызвали повторно - в случае неявки могут применить привод.