фото-видео фото Лица китайских врачей после смены - на что идут люди, которые борются с коронавирусом

2020-02-11 19:32 174

В Ухане продолжается борьба с коварным коронавирусом, унесшим немало жизней. Медики Поднебесной работают в городах сутками. Им приходится очень тяжело, ведь от профессионализма врачей будет зависеть самочувствие пока еще здоровых людей и жизнь тех, кто уже заболел. Сами эскулапы при этом рискуют ничуть не меньше остальных, вынужденные находиться в эпицентре смертельной заразы.

В СМИ поделились фотографиями врачей Уханя, закончивших рабочую смену.

На их лицах не только усталость, но и следы многочасового ношения защитных масок и одежды.

Докторам приходится сутками находиться на своих рабочих местах.

Порой у них нет времени, чтобы просто перекусить, не говоря уж об отдыхе.

Все врачи обязаны носить целый комплект защитной одежды, чтобы не заразиться от пациентов.

На их лицах остаются не просто следы, но иногда и раны, когда маска врезается в нежную кожу.

По синякам под глазами и изможденному виду понятно, насколько они устали.

Медики Поднебесной работают в городах сутками.

Только средства спецзащиты отделяют их от смертельного вируса.

Если все-таки выдается минутка отдыха, то медперсонал засыпает прямо на рабочих местах.

Импровизированными кроватями становятся стулья, кресла и кушетки, а также офисные столы и стойки или просто пол.

Но это не единственные сложности, с которыми столкнулись врачи в Ухане.

Согласно медицинскому протоколу, все врачи и медсестры с длинными волосами были вынуждены лишиться своей шевелюры.

Медработники круглосуточно носят громоздкие костюмы, на которых написаны их имена — для более удобной идентификации.

Медицинский персонал со всей страны вынужден отправиться в эпицентр эпидемии.

Медперсоналу в Ухане приходится очень непросто.